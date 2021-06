Les dones cobren 6.000 euros menys a l'any que els homes

La bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya continua sent evident. El salari mitjà dels catalans i catalanes es va situar el 2019 en els 25.968 euros anuals, xifra que representa un increment de l'1,6% en relació amb l'any anterior, segons ha informat aquest dimarts l'Enquesta Anual d'Estructura Salarial de l'Institut Nacional d'Estadística. El salari, però, és força desigual entre homes i dones. Concretament, els catalans van percebre 28.965 euros, un 1,1% més que el 2018, mentre que les catalanes 22.988,22 euros, un 3,1% més. Això significa que les dones van cobrar el 79,4% del salari equivalent al d'un home.Al conjunt de l'Estat, on el salari mitjà és inferior al català -24.395,98 euros, 1.500 menys- els homes també cobren quantitats força superiors a les dones. Concretament, els homes perceben 26.934,38 euros de mitjana cada any, un 0,7% més, i les dones 21.682,02 euros, un 3,2% més; és a dir, l'equivalent al 80,5% del salari d'un home, segons informa l'INE.Per sectors, a la indústria el salari mitjà supera la mitjana de Catalunya, amb 29.668,20 euros per a ambdós sexes. La bretxa salarial de gènere en aquest sector també és molt descarada, ja que si els homes superen els 30.000 euros anuals (31.733,62), les dones es queden en els 25.214,81 euros. En canvi, a la construcció i als serveis se situa per sota, amb 25.315 euros i 25.230 euros, respectivament.D'altra banda, els treballadors amb contracte indefinit van tenir un salari mitjà per any de 28.044,74 euros, concretament de 31.610,52 entre els homes i 24.429,87 entre les dones. En canvi, entre els qui es torbaven en situació temporal, el salari mitjà es va veure reduït fins als 18.646,93 euros. Per sexes, els homes van cobrar 18.213,52 euros de mitjana i les dones 18.120,91 euros de mitjana.Per franges d'edat, el salari mitjà més elevat correspon als treballadors de 55 anys o més, amb 28.824,02 euros de mitjana, seguit des del 45 a 54 anys, amb 28.446,07 euros. En l'altre extrem, hi ha els menors de 25 anys, amb 13.070,69 euros, mentre que els de 25 a 34 anys van cobrar 21.656,58 euros de mitjana i els de 35 a 44 anys 26.755,81 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor