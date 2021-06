El Govern veu els indults com l'inici d'una «nova etapa de diàleg»

Per al Govern, elsno són la culminació de res, sinó en tot cas l'inici. Així ho ha assenyalat aquest dimarts la portaveu de l'executiu,, qui no ha volgut valorar a fons la mesura, però sí que ha reconegut que aquesta servirà per "alleugerir el dolor de les persones empresonades des de fa més de tres anys". Ara bé, ha insistit: "No és el final de res, però pot ser el principi d'".En aquest sentit, Plaja ha avisat que els indults no suposaran un canvi de relacions amb el govern espanyol, davant el qual es mantindrà la reivindicació de la resolució delde fons. Sigui com sigui, ha admès que per ara no hi ha prevista cap data per a la reunió entrei tampoc no s'ha volgut mullar en relació a quan es podria tornar a reunir la taula de diàleg.La portaveu del Govern no ha volgut entrar a fons en la qüestió dels indults -els quals encara no havien estat aprovats-, ja que aquest mateix dimarts a les 16h tindrà lloc una compareixença de l'executiu en ple per valorar-los, així com, en els propers dies, Pere Aragonèsper tractar aquesta qüestió i l' informe del Consell d'Europa que exigeix l'alliberament dels presos polítics i la retirada de les euroordres . Sobre aquest, Plaja només ha afirmat que es tracta d'un "missatge molt clar a l'Estat que marca el camí per revertir la".La portaveu ha concretat, en tot cas, que Aragonès coincidirà amben el sopar d'inauguració del. "L'agenda de la casa reial no condicionarà la del Govern", ha justificat, per bé que la presència de l'executiu al sopar del Cercle d'Economia va generar polseguera, ja que el president català va declinar anar-hi, inicialment ho va delegar en el vicepresident,, però aquest va declinar-ho i finalment i van assistir les conselleres

