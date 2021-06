Estrasburg condemna Espanya per empresonar i inhabilitar de manera injusta el dirigent basc Tasio Erkizia

Elha condemnat Espanya per inhabilitar i empresonar manera injusta l'històric dirigent de l'esquerra abertzale. En la sentència, el tribunal amb seu a Estrasburg considera que les declaracions que Erkizia va fer durant un acte d'homenatge a un membre d'ETA "no tenien la intenció d'incitar a la violència" ni "defensar el terrorisme".El TEDH considera que la sentència contra Ekizia, que el va acabar inhabilitant durant set anys i el va condemnar a un de més a presó. Espanya haurà d'indemnitzar un total d'11.000 euros a Erkizia, 6.000 euros per danys materials i amb 5.000 per despeses."Al contrari, el demandant va advocar per perseguir mitjans democràtics per aconseguir un objectiu polític específic", diu la sentència, que considera que la condemna a presó i inhabilitacióque no era "necessària en una societat democràtica".