Et poden multar per conduir amb xancletes o sense samarreta?

La suma depot arribar a generar un estat de desconnexió absoluta. Durant l'estiu, passem més coses per alt del que és habitual: trenquem dietes, horaris, i obviem algunes normes, també al volant.La resposta és que no, encara que no està regulat explícitament. Tal com indica l'article 13.2 de les normes generals de conducció vigents des del 2015, "el conductor d'un vehicle està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments que garanteixin la seva pròpia seguretat, la de la resta d'ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de la via".Altres articles també remarquen la necessitat d'estarAmb això, entenent que les xancletes poden condicionar la llibertat de moviments del conductor, la policia pot imposar una, que en cap cas comporta la pèrdua de punts.la resposta és semblant. No està especificat al reglament, però es pot sancionar igualment perquè es considera que posa en perill la salut del conductor. En cas d'una frenada o un accident, el contacte del cinturó de seguretat amb la pell pot provocar ferides. D'aquesta manera, els conductors que vagin sense samarreta s'exposen a unaAixò sí que és legal. Ara bé, es poden portar elements d'aquest tipus sempre que no impliquin una pèrdua de visió ni audició al conductor. Si les seves capacitats auditives i visuals disminueixen per culpa de la gorra, seran sancionats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor