Com saber si una coca de Sant Joan és de pastisser o de supermercat?

les de pastisseria i les del supermercat. Es diuen igual, però només comparteixen el nom. Les diferències són evidents en el gust i, també, en els preus. Però com podem saber a primer cop d'ull si el producte és de primera classe? El reconegut pastisser balaguerí, Pere Graells, exposa algunes de les claus per evitar que ens venguin gat per llebre.D'entrada podem. Aquest és un producte car (que s'ha encarit en els darrers anys) que només surt a compte si es posa en una coca de qualitat que es vendrà a 25 o 30 euros. Els supermercats no farien negoci si posessin pinyons del país, que pot costar 60 euros el quilo, a les coques que comercialitzen a sis euros. En aquest sentit, Graells apunta que també es, més barats que els catalans però igualment prohibitius per a les grans superfícies. "Als supermercats és fàcil trobar coques amb palets d'ametlla", explica el pastisser de Balaguer.Una altra característica per calibrar. Ha de ser gran i que es pugui reconèixer. La taronja, la cirera, la pera o el meló confitat han de poder-se acreditar com a fruites que han estat tractades a l'obrador i no pas "manipulades" amb colorants i conservants químics."Si la fruita és molt trinxada podem pensar que s'hi han afegit productes que poden fer canviar completament un color. Una cirera podria ser verda", assegura Graells, que destaca també la importància de l'elaboració del brioix."Nosaltres la fem amb quatre fermentacions", diu el pastisser, que explica que les coques dels supermercats supleixen aquesta manca de temps amb elements químics "que fan pujar ràpid la massa i que ajuden a que no s'assequi en dies".gràcies, precisament, als elements afegits. El mateix passa amb la crema: "Una feta a casa no aguantarà massa fora de la nevera", diu Graells. En el cas dels productes de supermercats, el farcit resistirà més. "Serà més barat, però el preu que es pot pagar a base de mal de panxa resultaria més car", rebla Graells.

