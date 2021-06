Colau avisa que no permetran «descontrol» a les platges per Sant Joan

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat als veïnsper la revetlla de Sant Joan i ha assegurat que l'Ajuntament no permetrà elLapreveu un dispositiu nocturn el 23 de juny integrat per. La majoria, estaran destinats a la zona de platges. Els accessos a la platja de la Barceloneta seran pels laterals, evitant que les persones que hi vagin creuin per dins del barri.La Guàrdia Urbana també prepara unper sancionar conductes en contra del descans veïnal. A les platges també hi haurà el suport de 24 informadors des de les vuit del vespre a les tres de la matinada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor