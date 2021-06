🥯 La coca de crema o nata i pinyons és tradició durant les revetlles de Sant Joan i Sant Pere.



✅ És important que complexi les condicions necessàries durant l'elaboració i conservació per prevenir riscos, com ara toxiinfeccions alimentàries. Conserva-la en fred! #FaEstiu pic.twitter.com/H5JtDDmbHn — Salut (@salutcat) June 22, 2021

La revetlla deserà una de les festes més esperades de l'any. A les portes de la nit més curta del calendari, milers de catalans preparen la clàssica coca de Sant Joan que serà el plat estrella durant el sopar del 23 de juny. Des de les de llardons, passant per la fruita confitada, la nata o la xocolata. Cadascuna d'elles diferent, però totes comparteixen un requisit:i en el cas que es cuinin,El Departament de Salut ha elaboratles coques d'aquesta revetlla. En el cas que es decideixi elaborar casolanament la coca,en el procés per tal de no contaminar els aliments. Les altes temperatures i la calor als domicilis pot fer malbé molt ràpid qualsevol dels ingredients que acabaran formant part de la coca.Aquests dos dolços ingredients es poden contaminar molt ràpidament si no estan conservats en fred la majoria del temps. És a dir, que deixar una coca feta de nata o crema a la intempèrie, després de sopar o fent la copa de cava, pot arribar a fer-la malbé si fa molta calor. Cal tenir-ho en compte.Si es vol evitar, cal seguir aquests passos:S'ha de triar una coca farcida o noquan s'arribi al destí.Conservarles coques abans de consumir-les. És molt important per, a causa de ser uns ingredients molt sensibles a la calor, no es perjudiquin.Si en sobra cap tros, no deixar-lo fora i oblidar-se d'ell., on es conservarà en perfecte estat.

