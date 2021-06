El popular Manuel Buenaño Foto: Albert Hernàndez

"Carles Escolà podria haver estat alcalde de Cerdanyola els anys que hagués volgut, però es va equivocar implicant-se tant amb el procés"

"En els moments més tensos del procés, en cap moment em vaig sentir amenaçat ni agredit"

"Més endavant decidiré si segueixo militant al PP. Si al final hi ha coses que no m'agraden, ho acabaré deixant"

Va entrar al ple dedonant el seu vot perquè el candidat d'Iniciativa per Catalunya (ICV), Toni Morral, fos alcalde del municipi i trenqués amb dècades de govern socialista. Era el juny de 2007 i(Barcelona, 1977) ésté als, fet inèdit des de la reinstauració de la democràcia.En aquesta dècada i mitja ha viscut "de tot", tal com recorda, una, unai "els temps convulsos" del, arran de l'organització del. "Soc del PP", diu i sempre ho serà, però no descarta deixar la militància "si hi ha coses que no m'agraden". La, la caiguda dels populars a Catalunya i el Vallès i l'evolució de la política nacional i local, aquests i d'altres temes ha repassat Buenaño amb- Era una decisió que ja vaig prendre el 2018. De fet, l'any anterior ja vaig parlar amb qui era el president del, Xavier Garcia Albiol, i li vaig comentar que ho deixava. Però va arribar l’1-O i tot el que va comportar. La meva idea era no tornar a presentar-me a les eleccions municipals el 2019 i el 2018, quan s’havia calmat, més o menys, una mica la situació, ja vaig deixar les presidències del partit al municipi i al Vallès Occidental.- Ho vaig intentar, però el partit continuava enfonsant-se en l’àmbit català i em van demanar que em presentés. Ara bé, ja vaig deixar molt clar que no acabaria el mandat i que, com a molt, i ho recalco, com a molt, m’hi estaria dos anys. I així ha estat. Fins ara.- He viscut de tot des del primer segon que vaig entrar a la sala de plens. El 15 de juny de 2007, quan vaig agafar l’acte, per primera vegada, com a regidor, va produir-se una situació rocambolesca: el PP va fer alcalde el candidat d’Iniciativa per Catalunya, Toni Morral , juntament amb els vots de Convergència i Unió (CiU). I això que no van guanyar les eleccions, sinó el PSC. I dos anys després es va produir la moció de censura. El 2017, la primera qüestió de confiança a un alcalde de la localitat . El mateix any que, crec, va ser el moment més dur: l’1-O, perquè la bona relació que teníem entre regidors, aquest tema ens va separar una mica. Va començar haver-hi una mica de falta de respecte.- Crec que hem tocat fons i ara toca agafar aire. Des de les eleccions a la Comunitat de Madrid, amb la victòria d'Ayuso, he notat que les bases tornen a apropar-se al PP. I tot plegat, em recorda l'època del 2007 i 2008, quan el partit també estava molt enfonsat, i, mica en mica, va acabar remuntant i va obtenir els espectaculars resultats de les eleccions municipals de 2011. Ara no serà com fa 14 anys, però guanyarà més presència al Vallès Occidental.- Pocs dies abans de les eleccions del passat febrer les enquestes ens donàvem cinc o sis diputats i, fins i tot les més optimistes, 11 o 12. Peròvan enfonsari les enquestes internes que teníem ens van arribar a donar zero representants. Des dels comicis i el comitè executiu que va tenir el president, Alejandro Fernández, que va ser tan dur, crec que ha sabut escoltar la militància i ara ha canviat. Juntament amb l’exalcalde de Castelldefels, Manu Reyes, estan intentant activar les comarques i poden recuperar el. Sincerament, no crec que arribin aquells resultats de fa 15 anys, però sí guanyar terreny perdut.- A Sant Cugat sempre hem estat un referent, perquè es va governar en el seu dia., perquè al final vam ser tres formacions: Al cap i a la fi has d’arribar al 5% de suports , ens vam quedar per sobre del 3 i 4%, però no vam arribar per molt poc. Si es confirma, en la propera cita electoral es poden recuperar regidors a la comarca.- Estic seguríssim que a finals d’aquest any o a principis de 2022 firmarà la seva acta de defunció. A la Comunitat de Madrid ha desaparegut, a Catalunya ha passat de 36 a sis i ha entrat en una espiral semblant a la d’UPyD en el seu moment. Ho veig gairebé impossible que se salvi.- Han estat diferents etapes. El 2003 es va obrir una nova era d'esperança, amb Toni Morral, després de dues dècades d'alcaldies socialistes, però es va acabar espatllant i va acabar amb la moció de censura. Carmen Carmona [PSC] ha estat la millor alcaldessa que ha tingut Cerdanyola a l'hora de gestionar el dia a dia i això es diferencia de l'actual, Carles Cordón [PSC] , que s'oblida una mica més d'aquesta gestió i s'apropa més al poble com Morral. I a Carles Escolà [Compromís per Cerdanyola el 2015 i Guanyem Cerdanyola el 2019] , que estem ideològicament a les antípodes, i amb qui mantinc una bona relació, li vaig dir: “Podries haver estat alcalde els anys que haguessis volgut”.- Es va equivocar implicant-se tant amb el procés . Entenc que defensi la seva ideologia, però els van castigar a les urnes. Hauria d'haver fet com el batlle de Ripollet, J.M. Osuna, que es va oblidar i va mirar pel poble. Quan va començar a fer allò d’abaixar la bandera d’Espanya de l’Ajuntament de Cerdanyola o quan va treure la fotografia del rei. Així va disgustar gent que eren del PP o del PSC i que el van votar perquè volien una força municipalista, com va ser Compromís per Cerdanyola. Si no hagués estat per això, Escolà hagués estat un alcalde per molt de temps.- El nivell de política va en caiguda. Recordo grans polítics a Cerdanyola com el socialista Antonio Cárdenas, el mateix Morral, Consol Pla... gent que estava molt ben preparada. Ara això ja no passa, i va baixant. Ho estem veient en tots els àmbits: nacional, autonòmic i local. Per exemple, recordo grans debats al Congrés dels Diputats, que ideològicament no els podies compartir, però els admiraves. I un periodista m’ho ha dit fa poc: “Se’n va un dels últims de la vella política, d’aquells que es preparaven els plens i que no necessitava papers per defensar un expedient”.Tot i no ser la tònica, a Cerdanyola, hi ha un regidor, Iñigo Enterría, d’ERC, que sí es prepara les sessions. Un deu! És complicat rebatre'l, perquè saps que s'ha llegit l’expedient.- El moment més dur, i que no era regidor, va ser el 2006-2007 amb la banda terrorista ETA. Va ser quan vaig sentir més por o respecte. Vaig anar a l'enterrament de Paco Cano, que el van assassinar a Viladecavalls a l’any 2000. Per l’1-O? En cap moment. Fins i tot en aquella època després de l’1 d'octubre, quan a la plaça Francesc Layret hi havia gent defensant la independència de Catalunya , mai, però mai, m'han dit “feixista”. De fet, sempre m'he sentit molt respectat per la ciutadania del municipi. També t'haig de dir que, com a president del grup municipal, tenia molt clar que en les mocions que es parlés de Cerdanyola no entrava al debat, només votava.- En un futur, en l'àmbit estatal, tot acabarà en un bipartidisme novament, perquè ni des de l'esquerra, Más Madrid, ni, des de la dreta, Vox, gestionen res, Sí que donen suport, però no governen i la gent acabarà apostant pels’haurà de veure com una cosa normal, tindrà regidors a la comarca. I fins i tot poden aconseguir representació a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal o fins i tot, en un ajuntament tan gran com el de Barcelona. Està molt fort a Catalunya, té grup parlamentari, i això suposa una bona injecció econòmica.- Les persones que se sentin atacades hauran de contrarestar-ho. Si creus que estan enganyant a la gent, que és un possible votant, els has de rebatre.- Ho tinc molt clar des del dia que vaig prendre la decisió. Vinc del món de l’esport i vaig deixar de ser entrenador de bàsquet a Cerdanyola perquè em faltava motivació, després de també 14 a 15 anys. Ara,, tampoc els plens, les comissions i fer carrer. Per què haig d’estar escalfant una cadira si no estic motivat? S’ha de donar pas i la meva successora, Anabel Plans, sí ho està.- La decisió la prendré més endavant. De moment, soc del PP i tinc molt clar que no m’afiliaré a cap altre partit. Més endavant? Veuré! Al cap i a la fi, no seré ningú en l’àmbit polític, simplement una persona més i acabaré decidint si vull seguir afiliat. Si al final hi ha coses que no m’agraden, ho acabaré deixant, però ja ho decidiré en un futur.

