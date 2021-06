Illa defensa la taula de negociació a Catalunya com el «següent pas» als indults

El president del grup parlamentari del PSC,, ha tornat a demanar al president, Pere Aragonès, laamb la presència de tots els partits amb representació al Parlament, inclòs Vox. Illa ha assegurat en una entrevista a Rac1 que aquest és el "següent pas" als indults i ha instat Aragonès ha convocar-la abans de reprendre la taula entre el Govern i la Moncloa.Segons Illa, la taula de diàleg a Catalunya "reforçaria" la postura de la Generalitat en les. Per a Illa, el resultat de la taula hauria de ser un "acord" i ha assegurat que la seva prioritat és una reforma de l'Estatut i un "enfortiment" de l'autogovern.Illa ha defensat que els indults poden suposar un. "Ens donem una oportunitat que faríem bé d’aprofitar", ha dit. El líder del PSC al Parlament ha assegurat que la decisió del govern espanyol suposa un "i ha defensat que es pugui reivindicar el projecte independentista des de les institucions. "El que no es permet és la ruptura unilateral del marc de convivència", ha afirmat.En aquest sentit, Illa ha negat que els indults siguin una "esmena" a la sentència del procés dictada pel Tribunal Suprem. El president del grup parlamentari del PSC ha deslligat la concessió dels indults -que s'aprovaran aquest dimarts al Consell de Ministres- del dictamen emès pel Consell d'Europa que exigeix a l'Estat l'alliberament dels presos i la retirada de les euroordres contra els exiliats.Illa ha insistit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez,. El líder del PSC ha esquivat els retrets del dictamen a l'Estat i ha posat el focus en la defensa a la separació de poders que emana del posicionament de l'òrgan.Sobre el recurs que, Illa ha qualificat la mesura de. Tinc tota la confiança del món que el Ministeri de Justícia els ha motivat adequadament i si hi ha una motivació correctament feta crec que no hi ha recorregut", ha dit.

