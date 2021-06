De la «humiliació» al «diàleg»: reacció desigual de la premsa espanyola als indults

"Seria difícil trobar en la recent història europea un antecedent d'similar a la perpetrada aquest dilluns per Pedro Sánchez al Gran Teatre del Liceu de Barcelona". Aquesta és la introducció quefa en el seu editorial de reacció als indults del govern espanyol als presos polítics , titulat "El govern s'humilia davant dels secessionistes". El rotatiu, juntament amb l'ABC, lidera l'ala més dura de l'opinió publicada a l'Estat, mentre que El País i Eldiario.es assumeixen postures més conciliadores.L'aposta de El Mundo a l'editorial té continuïtat a la portada de la seva edició en paper. Al titular destaquen que "Sánchez anuncia un "nou projecte de país" amb els independentistes" i qualifiquen de "monòleg" l'acte del president del govern espanyol al Liceu. També l'acuseni de "rodejar-se d'afins". Ja a l'editorial, el diari assegura que els indults són contraris a la "dignitat" dels ciutadans. El rotatiu retreu a Sánchez l'ús de la paraula "concòrdia" en el seu discurs, considerant que és una "humiliació" per a la ciutadania.El Mundo, a més, posa el focus en les protestes a les portes del Liceu i en la insistència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació . El diari també nega que les elits empresarials espanyoles defensin els indults -després de les polèmiques declaracions del president de la CEOE, Antonio Garamendi- i assegura que només compten amb el suport de la "burgesia catalana" del Cercle d'Economia. El Mundo no perd l'oportunitat de qüestionar, de passada, el dictamen del Consell d'Europa -que exigeix a Espanya l'alliberament dels presos i la retirada de les euroordres contra els exiliats-, insistint que aquest òrgan no té res a veure amb la Unió Europea. El Mundo reserva un espai en portada per al titular "El Consell d'Europa denigra la democràcia espanyola i la compara amb la de Turquia". Eldiario.es es fa ressò en portada del dictamen amb un títol informatiu, mentre que no hi ha rastre a les portades d'El País i l'ABC.En la mateixa línia d'El Mundo, l'també combina portada i editorial per censurar la decisió del govern espanyol. A portada el diari ha optat pel titular, destacant que el PP, Vox i Ciutadans presentaran un recurs al Tribunal Constitucional contra el "desarmament" de l'Estat.A les pàgines interiors, el diari ha publicat l'editorial, acusant Sánchez d'"atropellar l'autoritat i credibilitat de les institucions". L'ABC considera que el govern espanyol està "claudicant" i li retreu una estratègia política "indigna". El rotatiu dona la raó a Junqueras i considera que els indults són una prova de la "debilitat" de l'Estat. A més, vaticina que els indults propiciaran una "ruptura social més ideologitzada i combativa".En canvi,opta per una reacció de perfil baix i alineada amb les tesis del govern espanyol. A la seva portada opta per titular amb una frase textual de Sánchez al Liceu:. A les pàgines interiors, no hi ha editorial sinó un article d'opinió del president del grup parlamentari del PSC,, titulat "Per la concòrdia". Illa defensa la necessitat de "superar el trauma" del 2017 per assolir la "concòrdia" entre catalans, i també entre catalans i espanyols.L'exministre de Sanitat reivindica el" com a eina de resolució de conflictes i alhora insta l'independentisme a "reconèixer" que no representa la majoria de la societat catalana, tot i el 52% de vots aconseguits a les passades eleccions. Illa insisteix en la idea de passar pàgina que va repetir en campanya i parla de. El seu article acaba reconeixent que els indults no són en si mateixos la solució al problema, però argumenta que la solució "no vindrà de l'immobilisme ni de la imposició d'una ruptura".Qui també fa una defensa del diàleg en el seu editorial és. Amb el títol de, el director, Ignacio Escolar, firma un text que situa com a punt de partida la jornada prèvia al debat al Parlament sobre les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica. "Els que vam encapçalar l'intent de diàleg ens vam quedar sols", diu Escolar, retreu la "sortida autoritària" de l'Estat i la "victimització" de l'independentisme. Un episodi, assegura, que va contribuir a "engreixar" la dreta espanyola.L'editorial insisteix en el compromís del rotatiu en el diàleg., diu. Escolar qualifica de "valent" l'indult als presos polítics però alhora insisteix que no és "suficient". El text reclama buscar una solució per a Puigdemont i la resta d'exiliats, a més de demanar a la dreta espanyola "sentit d'Estat" per no bloquejar les negociacions que es puguin obrir. "Defensarem el diàleg democràtic per a Catalunya i per a Espanya fins al final", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor