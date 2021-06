Vídeo | Cremen la bandera espanyola de l'Ajuntament de Vic

📣Avui som a Vic per alliberar-la de l’Estat espanyol, perquè cap indult ens farà lliures.



👉🏼Seguim organitzades

👉🏼Seguim mobilitzades



Ens trobareu de nit, somrients i clandestines.#AixecatiLluita#CDRenXarxa pic.twitter.com/gsVIPdt9rV — CDR_AccioDirecta (@CDRacciodirecta) June 21, 2021

Aquesta nit, un grup de personesTal com es pot veure al vídeo, dues persones s'han enfilat al balcó, han tret la bandera del pal i l'han tirat al terra de la plaça on l'han cremat. L'acció dura menys d'un minut i es poden sentir aplaudiments d'algunes persones que estaven en les terrasses de la ciutat. El CDR Acció Directa ha reivindicat l'acció: "Cap indult ens farà lliures".Fa un mes, el jutjat contenciós administratiu 14 de Barcelona va obligar a col·locar la bandera espanyola al balcó principal de l'Ajuntament de Vic. Ja estava al balcó de la torre del rellotge -el de dalt de tot- per ordre també de la justícia , però s'havia de posar al balcó principal perquè "és un lloc "destacat i d'honor".

