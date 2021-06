Recollim un exemplar d'aufrany (Neophron percnopterus) a Lluçà (Osona), que hauria mort per electrocució.



És una au estival, que no és molt abundant a Catalunya. Està considerada com a espècie vulnerable i està protegida per la normativa catalana, estatal i europea. pic.twitter.com/tozsT7GSNg — Agents Rurals (@agentsruralscat) June 20, 2021

Delicte contra els recursos naturals i el medi ambient

. Així ho han recollit elsque, a través d'una piulada, recorden que es tracta d'un ocell consideratper la normativa catalana, estatal i europea.És una aés a dir, aquella que migra buscant estacions més càlides. En aquest cas, l'aufrany marxa a la tardor i torna amb el bon temps per reproduir-se. Tot i això, hi ha poblacions sedentàries a les Illes Balears (Mallorca i Menorca) i a les Canàries (Lanzarote i Fuerteventura). A Catalunya és regular a la zona continental de Lleida i a les serres prepirinenques i pirinenques occidentals. També se la pot trobar als Ports de Beseit i a la Catalunya Central.Aquest març de 2021,va presentar una querella criminal -pionera- contra Endesa per l'electrocució d'aus , principalment en diferents municipis d'Osona. S'acusa l'elèctrica de no haver pres mesures necessàries per evitar la mort d'aquestes aus. El document parla de la presumpta comissió d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i un delicte continuat relatiu a la protecció de la fauna.A Osona, entre el 2018 i el 2020 es vanalmenys 255 ocells, la majoria cigonyes.

