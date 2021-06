​Multes de fins a 900 euros per tirar petards sorollosos al centre de Vic

El gel hidroalcohòlic, incompatible amb els petards

Cartell de la campanya. Foto: Josep M. Montaner

Una nova campanya per reduir els sorolls a les nits

L'Ajuntament de Vic ha aprovat u. Així ho ha anunciat el cap de la Guàrdia Urbana, Antonio Jurjo, que ha assegurat que hi haurà multes de fins a 900 euros en cas d'incompliment. Aquesta norma prohibeix que es puguin tirar petards de la categoria F3 o superior.Jurjo ha apuntat "Sant Joan sempre és el punt culminant dels sorolls ia les nits". En aquest sentit, ha explicat que el decret era necessari, ja que "tenim antecedents d'anys anteriors amb petards per sota les cadires i les taules de les terrasses, i moltes queixes".A la resta de places i espais públics de la ciutat,, però es requerirà una distància mínima a l'hora de llençar petards respecte a tercers o mobiliari urbà. Per a petards de la categoria F1, es demana una distància mínima d'un metre, i per als de nivell F2, un mínim de 8 metres. Els de categoria F3 sí que estaran permesos a la resta de places i terrasses de la ciutat, però es prohibeix tirar-los en un radi inferior a 15 metres.Aquestestà vigent durant els dies 23 i 24, per la revetlla de Sant Joan, i els dies 28 i 29, per la de Sant Pere.Per la seva banda,ha volgut llençar unes recomanacions per aquestes dates i ha destacat que el gel hidroalcohòlic és "incompatible amb els petards", ja que és un producte fàcilment inflamable. "Una ampolla amb aigua i sabó és la millor opció per desinfectar", assegurava Gallardo.També ha demanat que els menors vagin sempre acompanyats d'un adult per prevenir i minimitzar riscos, sobretot a l'hora de tirar els petards.D'altra banda, també s'ha posat en marxa aquest dilluns la nova campanya preventiva. Amb aquesta iniciativa es vol reduir els sorolls a les nits, especialment en zones més freqüentades, com el nucli antic, la plaça Major o espais amb bars i terrasses.Des de l'Ajuntament, s'han instal·lat set plafons informatius explicant la iniciativa i s'han repartit pelTambé, a partir d'aquest dilluns, es repartiran cartells i desplegables per les terrasses dels bars, especialment les d'horari nocturn.ha explicat que "a l'estiu sempre és l'època que hi ha més queixes per sorolls" i és per això que s'ha posat en marxa aquesta campanya. En aquest sentit,ha assegurat que ara és el millor moment per iniciar la campanya, ja que "quan acaba l'època de les escoles, comença l'època que la ciutat està més viva a nivell nocturn i es disparen els sorolls a la nit".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor