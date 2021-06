El Banc d'Espanya gastarà un milió en apartaments de platja per als empleats

. El supervisor bancari ha contractat amb quatre agències de viatges gairebé un centenar d'immobles de dues i tres habitacions en diverses destinacions turístiques, per un cost d'un milió d'euros.L'agència que rebrà més diners per aquest contracte serà Viajes Olympia, que aporta 53 apartaments a(Màlaga),, Costa Ballena (Cadis),(Astúries) i(Lugo). Eralis Inversiones aporta 34 apartaments a(Lugo),(Cantàbria),(Girona),(Castelló) i(Alacant).D'altra banda, Viajes El Corte Inglés s'ha adjudicat quatre apartaments a(Pontevedra), i Halcón Viajes aporta quatre apartaments a(València).El Banc d'Espanyao zones enjardinades i piscina, que a la terrassa hi hagués almenys una taula i un para-sol o que es trobessin a menys de cent metres de la plaça.

