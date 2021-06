, No sé com t'ho fas, interpretada pel grup. El magazín Tot es mou ha connectat amb els jardins de l'Hotel Balneari Vichy Catalan, a Caldes de Malavella, on es presentava el videoclip, que s'emetrà més avançat l'estiu, i al Telenotícies s'ha estrenat el making off.amb els altres que ha faltat durant la pandèmia, i transmet la llum, l'alegria i la diversió que s'associen a l'estiu, segons la CCMA.En els últims anys han estat banda sonora de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio els següents artistes:(2020),(2019),(2018),(2017),(2016),(2015),(2014),(2013),(2012) i(2011).

