L'actor de «Friends» James Michael Tyler explica que pateix càncer

L'actorqui interpretava al cambrer, ha revelat que. En una entrevista al programa televisiu, ha explicat que fa tres anys li van diagnosticar aquesta malaltia i des de llavors segueix un tractament molt agressiu per intentar curar-se. Tyler, que va participar en l'especial de la sèrie que es va estrenar el 27 de maig d'aquest any a través de videotrucada, no va poder assistir-hi de manera presencial.A l'espai televisiu, ha volgut enviar un missatge en nom de la fundacióinstant als homes a fer-se revisions periòdiques per a poder detectar de manera precoç una malaltia com aquesta. El càncer de pròstata és el més recorrent en els homes de tot el planeta. Segons ha revelat ell mateix, la malaltia ja se li ha estès pels ossos.Tyler va interpretar el personatge de Guntherpassant de ser un dels personatges terciaris de Friends fins a tenir molta presència secundària en les últimes temporades. Ell mateix ha lamentat que no pogués ser a la reunió i ha assegurat que la majoria dels actors principals de la sèrie ( Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer ) coneixien l'estat de la seva malaltia."Volia formar part de l'especial i, en un primer moment, estava previst que com a mínimi la intenció era participar després en totes les festes", ha explicat. No va poder ser així, entre les restriccions per coronavirus i el seu estat de salut.

