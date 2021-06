El Govern es compromet a incrementar la inversió en habitatge a Barcelona

han celebrat la primera reunió de la Comissió Mixta entre les dues administracions des del desembre del 2019. La trobada ha estat encapçalada per la consellera de Presidència,, i l'alcaldessa de Barcelona,. L'habitatge ha tingut un paper protagonista en la reunió i el Govern s'ha compromès a, tot i que durant la trobada no s'han posat xifres a aquest augment de recursos."Tothom és molt conscient que l’esforç de la Generalitat s’ha d’incrementar", ha dit el primer tinent d'alcaldia,, en l'atenció als mitjans posterior a la comissió. Vilagrà, al seu torn, ha reconegut que cal "destinar més recursos" a Barcelona per aconseguir més habitatge social i assequible. La consellera no s'ha referit únicament a la possibilitat de construir immobles, sinó també a regular el parc d'habitatge ja existent, seguint el camí de la. Vilagrà ha defensat una normativa que ha aconseguit reduir el preu sense fer caure l'oferta i que el govern espanyol ha recorregut al TC Generalitat i Ajuntament s'han centrat avui en la situació d', concretament en el degoteig de desnonaments que viu Barcelona. En aquest sentit, s'ha acordat posar en marxa un grup de treball amb els departaments de Justícia, Interior i Drets Socials de la Generalitat i les corresponents regidories de l'Ajuntament per millorar el. L'objectiu, asseguren les dues parts, és reforçar la prevenció i la mediació. També, facilitar alternatives habitacionals a les famílies desnonades.És aquí on caldrà concretar l'increment d'inversions anunciat aquest dilluns. El Govern ja s'ha compromès públicament a augmentar fins als 1.000 milions d'euros el pressupost destinat a habitatge, amb un increment gradual fins al final de la legislatura. El compromís adquirit per la Generalitat arriba després que durant l'anterior legislatura l'Ajuntament de Barcelona reclamés reiteradament més inversió al Govern al Consorci d'Habitatge compartit per les dues administracions a la capital., deia Colau al maigA més d'habitatge, la reunió entre les dues administracions també ha abordat la. L'acord amb què s'ha sortit de la reunió implica la creació d'un "marc de treball estable i bilateral" per a la planificació, coordinació i gestió dels fons que puguin recaure a la capital. Les dues parts es comprometen a treballar conjuntament per aconseguir finançament.Les dues parts també han acordat dissenyar una la ciutat, especialment per a joves. A més, s'ha pactat millorar la cooperació dels cossos policials per a la prevenció de la violència masclista i actualitzar el règim especial de Barcelona, recollit a la Carta Municipal. També es crearà una taula mixta per abordar les necessitats de la població en matèria de salut mental.Colau, que ha fet una breu valoració davant dels mitjans, ha demanat a la Generalitat que "es cregui" la capitalitat de Barcelona i ha assegurat que la reunió de la Comissió Mixta visibilitza l'inici d'unas. Collboni ha reclamat "normalització" en les relacions entre les dues institucions i ha insistit en la necessitat de centrar-se en "les preocupacions de la gent".Al seu torn, Vilagrà ha reivindicat el caràcter "municipalista" del Govern. "Barcelona és la capital de Catalunya i la volem forta", ha dit. Les dues parts s'han compromès a celebrar una

