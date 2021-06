Julia Otero reapareix per sorpresa i torna a presentar el seu programa per un dia

La periodistaha sorprès els oients del seu programa a Onda Cero, Julia en la onda, en presentar-lo després de quatre mesos de baixa per culpa d'un càncer contra el qual encara rep tractament. El retorn ha estat, però,Segons ha explicat Otero, la substitució de Carmen Juan -presentadora habitual del programa des de l'absència de la periodista- ha estat. Un fet que ha agraït: "El calendari i la casualitat s'han confabulat per regalar-me quatre hores de ràdio", ha dit en començar, just abans de definir-se com aLa reaparició d'Otero a Onda Cero ha agafat a contrapeu l'audiència, que ha celebrat a les xarxes socials poder-la sentir de nou.en el qual ha declarat el seu amor per la ràdio i els oients que li han fet costat durant tota aquesta etapa.Així, la periodista ha afirmat haver tingut "la sort d'estar rodejada de milions de paraules de persones que no conec però m'han parlat com si fos una dels seus". També ha assegurat que s'ha sentit "arropada i estimada" i que".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor