Aquest dimecres, els presos polítics han sortit en llibertat després que l'executiu espanyol acordés indultar els dirigents independentistes presos. ho va explicar al, davant una representació de laen què destacaven personalitats del món econòmic i empresarial. El bloc independentista reclama l'i el reconeixement delcom a camí per superar el conflicte, com avui han recordat alguns dels ja expresos, especialment Jordi Cuixart i Carme Forcadell. De moment, l'Estat enarbora la bandera de l'indult com una mesura plantejada en termes de concessió per assolir un nou marc de "concòrdia".Certament, un indult no és una amnistia. En lade Catalunya, l'amnistia va resoldre un greu conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Va ser durant la, quan el president de lai el seu Govern van ser processats després dels fets delcondemnats i, més tard, amnistiats. Es tracta de dos processos diferents, l'actual i el del, amb unes similituds impactants i, alhora, amb uns trets propis que els fan molt allunyats.La República espanyola i la Generalitat republicana van venir de la mà, l'abril del 1931. Durant dos anys i mig, els governs d', malgrat les contradiccions, van col·laborar.i ERC, partit hegemònic a Catalunya, s'entenia amb elsque governaven a Madrid. El triomf de la dreta a les eleccions espanyoles de novembre del 1933 ho va enrarir tot. Un mes després, moria Macià i el substituïa Lluís Companys Aviat, va arribar un fort xoc de trens. La Llei de Contractes de Conreu, projecte de reforma agrària liderat per Companys, va topar amb la dreta catalana () i el govern central. El Sis d'Octubre de 1934, Companys es va rebel·lar en un intent de fer caure el govern de Madrid per recuperar els valors republicans que es veien amenaçats.La crida de Companys no va tenir èxit, però sí que va tenir moltes rèpliques. Molts-no només de Catalunya- foren suspesos per adherir-se a una revolta contra l'executiu de dretes. Al mateix temps, es va produir la revolució obrera d', reprimida brutalment. Companys i els consellers van ser detinguts i sotmesos a un judici en què foren condemnats per l'equivalent de l'actual Tribunal Constitucional, que era el, aLa República vivia enmig de sobresalts i els governs eren breus i inestables. El 16 de febrer del 1936, unes noves eleccions van suposar un nou gir polític. Les dretes van ser derrotades i el-que a Catalunya incloïa- es va imposar. Manuel Azaña, dirigent del republicanisme laic i d'esquerres, va tornar al poder. Lava tenir com a gran tema polaritzador l'amnistia per als presos, que no eren només els polítics catalans. Prop deestaven processades o empresonades. El 16 de febrer de 1936 , les, coaligades en el Front Popular, van guanyar les eleccions i Azaña va ser cridat a formar govern pel president de la República, Alcalá Zamora. El moment era transcendental. En una Europa amb ela l'alça (governava Alemanya,Itàlia), els dirigents republicans van accelerar la presa de possessió del nou govern. Azaña ja era cap del govern el dia 20 i es va adreçar als ciutadans per ràdio advocant per "la restauració de la pau a Espanya". El diari La Vanguardia va saludar l'amnistia imminent amb paraules conegudes, referint-se a "un gest de pau i de".Els ajuntaments populars que foren suspesos després de l'octubre del 1934 van ser restituïts. No eren pas tots catalans, també n'hi havia al País Basc, a Astúries i a Castella, Madrid inclòs. Unva ser sotmès al criteri de les Corts. Però el Parlament sorgit de les urnes del 16 de febrer encara no estava constituït i es volia tirar endavant l'amnistia. Per això, divendres 21, la Diputació Permanent de les Corts va aprovar el decret. Ho va fer per unanimitat. És una dada important: l'organisme estava format per una majoria de les Corts anteriors. Vol dir que lava aprovar l'amnistia a Companys.Va ser lael partit de, d'una dreta molt conservadora, la que va facilitar el tràmit. Gil Robles no va anar a aquella sessió i, per motius de salut, va delegar en el seu segon,, un personatge que representava els corrents democristians i moderats de la formació.L'endemà, el 22 de febrer, es va reunir el Tribunal de Garanties Constitucionals, que havia estat el que havia condemnat Companys i el Govern de la Generalitat per. Per unanimitat, va aprovar concedir l'amnistia als exgovernants, que d'aquesta manera van sortir de la presó. Uns dies després, serien restituïts en els seus càrrecs i la Generalitat restaurada. Una altra dada a tenir en compte: l'amnistia també va incloure, l'exconseller que va fugir el Sis d'Octubre i no fou processat.Cas a banda va ser el dels comandaments delsdirigien els Mossos d'Esquadra el Sis d'Octubre i es van posar a les ordres de Companys. Un tercer oficial,dirigia els Guàrdies d'Assalt. Tots tres foren condemnats a mort. Només el rebuig d'Alcalá Zamora a la seva execució els va salvar. Primer, se'ls va commutar la pena. Després del febrer del 36, van ser també amnistiats.Per un moment, va semblar que les coses tornaven a una etapa d'i que la República recuperava impuls. Pocs mesos després, tot se'n va anar en orris. Els republicans no van saber aprofitar el moment. L'de sectors del, la radicalització de l'ala esquerra del PSOE i la imprudència de molts van ser la coartada que esperava l'Espanya, que va quedar momentàniament noquejada pel triomf del Front Popular. L'aixecament feixista del mes de juliol duria a la Guerra Civil i a la fi de la República. L'amnistia assolida, fruit de la mobilització democràtica, aviat duria a una llargacol·lectiva.

