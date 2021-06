Els últims alts càrrecs citats pels preparatius de l'1-O també es neguen a declarar

Els últimscitats a declarar alde Barcelona per l'1-O s'han negat a respondre cap pregunta de la magistrada, Alejandra Gil, o les acusacions aquest dilluns a la tarda.Estaven citats vuit responsables, com el director de Catalunya Ràdio,, l'exdelegat del Govern a Brussel·les, l'exdirector general de Comunicació J, o l'ex-secretari general de Treball,, entre altres.Com la resta d'encausats en aquesta causa, estaven citats per aclarir aspectes d'unes resolucions delque haurien desobeït i sobre les quals no se'ls havia preguntat. Els altres processats tampoc van declarar.A les portes de las'han concentrat per donar-los suport diversos diputats al Parlament d'ERC i Junts, com la mateixa presidenta,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor