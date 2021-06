Mor als 48 anys l'il·lustrador i escriptor Bernat Cormand

Una de les seves últimes il·lustracions. Foto: L'Altra Editorial

Notícies tristes per al món de la cultura.. L'il·lustrador, escriptor i crític literari, nascut a Barcelona el 1973,, titulada El cap als núvols (L'Altra Tribu), sobre la relació d'amistat i la descoberta de l'amor en una colla de nens i nenes d'onze anys.La tràgica notícia, que se'n fa creus. A banda de destacar en l'univers de la literatura juvenil, Cormand era. Va debutar el 2008 amb el llibre il·lustrat El dibuixant d'ossos (SD). També exercia de professor universitari a la Pompeu Fabra.Va estudiar filologia catalana i després va fer un màster en literatura comparada. Ja, però el va abandonar durant anys per treballar a Edicions 62, on estava especialitzat en col·leccions de narrativa estrangera. Va ser l'any 2007 que va reprendre el dibuix i, a través dels quals s'ha donat a conèixer.

