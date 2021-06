Victòria judicial, però sense rendició

Imatge del Guillem, el menor de la dessuadora taronja, entrant a la Ciutat de la Justícia el 14 d'abril de 2021. Foto: Pol Solà / ACN

. El jutge del Jutjat de Menors número 5 de Barcelona considera que no ha quedat acreditat de forma fefaent que en Guillem ni la resta d'encausats participessin dels delictes de desordres públics i d'atemptat contra l'autoritat que reclamava el Ministeri Fiscal.En l'escrit de sentència,davant de la inexistència d'una activitat probatòria dels fets.En aquest sentit, el jutge considera que cap dels agents que van testificar durant el judici va detallar ni identificar de forma precisa ni específica als menors més enllà de "manifestacions vagues".Així doncs, el jutge considera que cal distingir el valor de les declaracions dels agents de l'autoritat en aquells casos en els quals el policia està involucrat, bé com a víctima o com a subjecte actiu; ja que aniria en detriment de la presumpció d'innocència dels encausats.Des del grup de suport Guillem Absolució, han celebrat aquesta victòria judicial malgrat recordar que es mantenen ferms en l'"absurditat del procediment" i denunciar l'ús de la violència utilitzada durant la seva detenció. En aquest sentit, insisteixen que el recurs d'empara a la querella contra diversos agents del cos policial espanyol per males praxis que va ser inadmesa per un jutjat de Barcelona i ratificat per l'Audiència Provincial ha estat admesa a tràmit pel Tribunal Constitucional.En un comunicat, asseguren que a la policia "mai se la condemna per més evidents que siguin els seus delictes", però, l'arbitrarietat de la causa i tota la repressió i persecució dels activistes.El col·lectiu assenyala que els han absolt valorant que "no poden condemnar-nos si l'única prova que tenen és la declaració dels agents del CNP", i per aquest motiu remarquen la "injusta sentència" a Marcel Vivet a cinc anys de presó tenint en compte com a única prova la declaració d'un agent policial.

