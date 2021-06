Guiomar Amell aconsegueix conversar en privat amb Sánchez al Liceu: «Havia de parlar amb ell»

finalitza el seu discurs al Liceu -on ha anunciat que els indults als presos arribaran demà dimarts- i enfila la sortida del gran teatre català. Quan ja ha caminat unes quantes fileres de butaques de platea, una dona s'aixeca i l'interpel·la de manera molt educada.És, degana del, una de les persones que va participar en els fets delde 1960 -juntament amb- i una de les activistes de més llarg recorregut de Catalunya. El president espanyol, sorprès, ha mostrat el camí de sortida a Amell i l'ha convidat a caminar amb ell.Segons ha pogut parlaramb la mateixa protagonista, el president Sánchez i ella han pogut tenir una conversa privada després d'aquesta educada escena posterior al discurs del líder socialista. "Li he dit que no es pot fer servir la Constitució com si fos una mena de cartell o de barricada", explica Amell. "Perquè, en definitiva, els referèndums els hauria de permetre la Constitució. Ell m’ha dit que els referèndums també serveixen per dividir", ha revelat de la seva petita conversa amb Sánchez.Ella mateixa assegura que el president espanyol li ha agraït "el to de la conversa" i li ha respost diverses qüestions, com els problemes amb el corredor mediterrani o sobre el procés d'autodeterminació., ha sentenciat. Amell, de 83 anys, va ser una de les participants en aquell mític, al costat de persones il·lustres com Jordi Pujol, que el 1960 va boicotejar la visita del dictador Franco a Barcelona.

