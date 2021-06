El llum que substituirà els triangles d'emergència a partir de l'1 de juliol: com és i com funciona?

Elté els dies comptats. Aquestja s'acceptarà com a element per senyalitzar els cotxes aturats a la carretera. Així començarà la transició fins a l'1 de gener del 2026, quan els triangles ja no seran vàlids i els llums seran obligatoris.El 1999 van entrar en vigor els triangles d'emergència, però ara desapareixeran progressivament pel. Els conductors han de baixar del vehicle i caminar uns 50 metres per la carretera. També és, per tant, un sistema més ràpid.El llum es pot posar traient el braç per la finestra, sense necessitat de baixar del cotxe. Només cal instal·lar-lo al sostreque fa que s'hi aguanti. La potència de la seva llum fa que siguide distància i amb un angle de visió de 360 graus.La llum del dispositiu ésA més, el V16 disposa de connexió bluetooth i permet connectar-hi dispositius mòbils per informar els serveis d'emergències i la companyia d'assegurances de la ubicació del cotxe. El dispositiuper ser utilitzat com a llanterna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor