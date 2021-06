​Parlem Telecom surt a borsa

Campana a la Borsa de Barcelona

sortirà aaquest dimarts. L'empresa de telecomunicacions catalana, fundada el 2014, passarà a formar part de l'índexParlem anuncia la sortida a borsa com “un gran pas endavant” després d'una ronda de finançament on ha aconseguitprocedents d'un total de 235 inversors. La xifra suposa un èxit econòmic per a la companyia, que tenia previst atreure uns 10 milions. L'empresa catalana destaca també que la xifra de peticions d'inversió en aquesta ampliació de capital ha superat els 122 milions d'euros.Les expectatives borsàries de l'empresa catalana, segons han explicat en un comunicat, són molt bones al BME Growth, El preu de cada acció serà de, mentre que la valoració total de la companyia serà inicialment de 45,3 milions d'eurosAquest dimarts 22 de juny, a partir de les 12 del migdia, tindrà lloc la tocada de campana d', CEO de Parlem Telecom, a la Borsa de Barcelona per anunciar la sortida als mercats.Durant l'esdeveniment, que es podrà seguir per streaming en aquest enllaç , Pérez-Mas detallarà els plans de futur de l'operadora catalana. Cal recordar que ha aparegut dos anys seguits al rànquing delde les empreses que més ràpidament creixen d'Europa

