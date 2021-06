Què sabem i què no de la variant Delta de la Covid?

Altres notícies que et poden interessar

Ladel coronavirus, originària de l'Índia, cada cop s'estén per més països i en les pròximes setmanes. Aquesta variant té particularitats, com ara alguns símptomes diferents o el fet que és més contagiosa, i per evitar contagiar-se'n és vital rebre la pauta completa de la vacuna.Sovint s'assemblen als d'un refredat. Els principals són. No és habitual la tos ni la pèrdua del gust i l'olfacte, característics de les altres variants de la Covid-19.A hores d'ara la variant Delta representa entre el 20% i el 40% dels contagis de coronavirus. Els experts preveuen que sigui la principal variant en qüestió de setmanes.Un dels problemes és que es transmet amb més facilitat, entre un 40% i un 60% més ràpid, i fa augmentar el, en especial entre pacients amb altres patologies, segons un article de dos viròlegs canadencs La principal solució és la vacunació completa, perquè una sola dosi no protegeix contra la variant Delta. Per això la setmana passada es va avançar la injecció de la segona dosi als vacunats amb AstraZeneca de 60 a 69 anys.

