Amenaça de tres anys de presó a tres membres del Sindicat de Llogaters per protestar contra un desnonament

El 28 de junyper ser jutjats per un delicte de coaccions i un altre de violació de domicili de persona jurídica. Es tracta d'un dels seus portaveus,, i d', dos llogaters que van aconseguir aturar el seu desnonament després d'afiliar-se al sindicat. Precisament, les protestes per aconseguir que la propietat aturés el seu desallotjament han desembocat ara en una petició de tres anys per a cadascun d'ells per part de la Fiscalia.El Ministeri Fiscal acusa els tres membres del sindicat arran de diversesque el sindicat va convocar davant d'un centre d'estètica propietat de la família Fradera, propietària també de l'immoble on vivien Mikeilunas i Ortega. Segons el sindicat,a Barcelona i mantenia en "condicions indignes" el pis de l'Eixample on viuen els dos veïns.En aquest escenari, els llogaters van reclamar una adequació de l'immoble i la resposta de la propietat va ser comunicar-los que no els renovarien el contracte. Durant els 11 anys que han viscut al pis mai han deixat de pagar el lloguer i el sindicat considera el cas un exemple d'La denúncia pública del cas i les protestes van propiciar que Mikeilunas i Ortega aconseguissin signar un. El 2019, però, la propietat va denunciar-los a ells i a Palomera. Amb tot, la pena que demana la Fiscalia és més alta que la de 21 mesos que reclama l'acusació particular.El sindicat denuncia que el Ministeri Fiscal "vol fer passar una protesta festiva i pacífica per un acte violent" i qualifica la causa com un exemple de" contra el moviment per l'habitatge.En paral·lel a l'acusació contra ells, els dos llogaters mantenen oberta una denúncia per danys i perjudicis contra la propietat per l'assetjament immobiliari que asseguren haver patit.i va sancionar la propietat amb una multa de 180.000 euros.

