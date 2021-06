Què s'ha de menjar per reduir la gravetat de la Covid?

Altres notícies que et poden interessar

Diversos estudis científics suggereixen queen la gravetat dels símptomes i la durada de la Covid-19. Fins ara, però, hi ha poques proves que confirmin aquesta teoria. Per aprofundir en aquesta qüestió, uns investigadors van recórrer ade primera línia del coronavirus a França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit i Estats Units.Tots els participants formaven part d'una xarxa mundial de professionals sanitaris registrats aper a la investigació del mercat sanitari. L'enquesta en línia, que es va dur a terme entre juliol i setembre de 2020, es va dissenyar per obtenir informació detallada sobre els patrons dietètics dels enquestats i la gravetat de la seva infecció per Covid-19, utilitzant criteris objectius.l'historial mèdic, l'ús de medicaments i l'estil de vida.Al final es va observar que lespoden ajudar a disminuir les probabilitats de desenvolupar una infecció per Covid-19 moderada i greu, segons els resultats de l'estudi publicat a la revista onlineDesprés de tenir en compte diverses variables potencialment influents, com l'edat, l'origen ètnic, l'especialitat mèdica i l'estil de vida (tabaquisme, activitat física), els enquestats que seguien dietes basades en vegetals o en vegetals i peix tenien, respectivament,, en comparació amb els que no seguien aquests patrons dietètics.Així, els que seguien una dieta baixa en carbohidrats i alta en proteïnes tenien gairebéde contraure una infecció moderada o greu. Aquestes associacions es van mantenir quan també es van tenir en compte el pes (IMC) i les condicions mèdiques coexistents. Amb tot, no es va observar cap associació entre la dieta i el risc d'infectar-se.Aquest és un estudi d'observació, pel queEn tot cas, les dietes basades en vegetals són riques en nutrients, especialment fitoquímics (polifenols, carotenoids), vitamines i minerals, tots ells importants per a un sistema immunitari sa, diuen els investigadors. El peix és una font important de vitamina D i àcids grassos omega-3, tots dos amb propietats antiinflamatòries, afegeixen. D'aquesta manera, els investigadors conclouen que "els nostres resultats suggereixen que".

