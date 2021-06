Aragonès: «Els indults són una mesura insuficient i incompleta»

Els representants d'entitats i partits independentistes amb les caixes amb signatures a favor de la llei d'amnistia davant del Congrés Foto: ACN

El president català,, considera que els indults anunciats aquest dilluns per Pedro Sánchez són una mesura "insuficient i incompleta" i ha avançat que insistirà en. "Aquesta decisió no aporta cap solució a una repressió que va molt més enllà en una causa general contra l'independentisme que afecta a desenes i desenes de persones", ha asseverat en una intervenció en línia amb les valoracions de les diverses formacions independentistes.En una compareixença des d'Amposta, Aragonès ha opinat que els indults serviran per corregir "unaque va ser injusta", però ha recordat que algunsja porten prop de tres anys i mig de presó i que, més enllà del seu alliberament, la mesura no dona "cobertura o solució a una causa general que va molt més enllà". "La proposta que genera més consens és l'amnistia", ha insistit.Per això, el president català ha afirmat que seguirà posant aquesta iniciativa sobre lai, "al costat, l'exercici del dret a l'autodeterminació a través d'un" per resoldre el conflicte polític de fons. Tot i així, ha opinat que "s'obre un pas en el camí de diàleg i negociació" i ha justificat la no assistència al Liceu perquè entén que, si Sánchez té alguna proposta concreta, espera conèixer-la en una reunió com la que tenen pendent els dos presidents.En un to més crític, la vicepresidenta de Junts,, ha titllat de "farsa" l'agenda del retrobament desgranada per Sánchez . En una roda de premsa, la també portaveu de la formació ha asseverat que "els indults no poden ser una solució al conflicte polític" i ha recordat que aquesta tarda hi haurà diverses persones declarant alen altres processos sobre l'1-O, a banda d'altres casos com el del"Al mateix temps que s'envien invitacions [per a l'acte del Liceu] que es poden declinar, també s'envien citacions", ha lamentat. Artadi creu que els indults arriben per la pressió internacional i ha convidat Sánchez a presentar aluna veritable proposta política. Sigui com sigui, ha deixat clar que l'alliberament dels presos polítics "no faran canviar el projecte de Junts".El conjunt de forces independentistes s'han expressat en una línia similar des del Congrés, on han acompanyaten el lliurament de les 200.000 signatures en favor de l'amnistia . La secretària general adjunta d'ERC,, ha avisat que qualsevol solució que no passi per aquesta mesura "és parcial" perquè deixa fora els exiliats i els altres encausats, ja que els altres processos impliquen més de 3.000 persones.La portaveu de Junts al Congrés,, ha titllat de "propaganda" l'acte al Liceu i ha celebrat la unitat per defensar l'amnistia i ha desitjat que aquesta permeti fer-la realitat al costat de l'autodeterminació: "Fa massa anys que hem deixat la via de la política de banda i és hora de reprendre-la".La diputada de la CUP a la cambra baixaha contrastat l'anuncia de Sánchez "des d'una de les cambres que representa la població més adinerada", la ciutadania "respon de forma clara amb manifestacions i fins i tot amb una persona dins del Liceu cridant per l'amnistia", i les formacions polítiques reclamen unitàriament l'amnistia a Madrid. "Nou indults no poden ser la solució política per a res", ha exclamat.També des del Congrés, el portaveu del Congrés a la cambra,, ha admès que els indults són un "gest, però no la solució definitiva". Aquests, però, ha recordat que semblaven impossibles fa poc, com ara ocorre amb l'amnistia que reclama, i en tot cas espera que els presos polítics siguin alliberats "de manera immediata".Els comuns han aplaudit la mesura i, de fet, n'han reivindicat la paternitat. El portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés,, ha comparegut abans de la conferència de Sánchez i ha subratllat que els indults són "la proposta dels comuns". En tot cas, ha afirmat que la resolució del conflicte polític ha de passar per tres etapes: la de la "llibertat", la del "diàleg" i la de les "solucions", la qual ha d'incloure la votació d'un acord polític.Les crítiques frontals a la mesura han arribat de la dreta. El líder del PP,, ha atacat fort contra el que ha anomenat "el pacte dels indults trampa" i ha afirmat que "els independentistes necessiten a Sánchez perquè Espanya deixi d'existir i Sánchez necessita els independentistes perquè el PP deixi d'existir". El popular ha disparat contra l'auditori del Liceu, "una societat civil trencada i feble lliurada a un govern amb diners però sense principis".La presidenta de Ciutadans,, ha lamentat en la mateixa línia: "El govern espanyol ho ha tornat a fer, ens ha tornat a humiliar". La dirigent unionista ha assegurat que indultar els "colpistes" es fa "en contra de més de la meitat dels catalans" i ha atacat Sánchez, de qui ha dit que "ha escollit un bon lloc, un teatre, per fer teatre". En tot cas, ha advertit el sobiranisme que "no confongui la debilitat de Sánchez amb la debilitat de la democràcia espanyola".El líder de Vox a Catalunya,, ha destacat en un piulada que se sentien "crits contra Sánchez dins i fora del Lliceu" i ha negat que els indults siguin senyal de concòrdia o convivència, sinó de "favors polítics" i de "xantatge". "No hi ha dues parts: estan els delinqüents i aquells que respecten la llei", ha afegit.Els ministres que hauran d'avalar dimarts els indults han tancat files amb Sánchez després de la seva conferència, majoritàriament des de les xarxes socials. La vicepresidenta primera,, ha subratllat que es tracta d'un "instrument constitucional i legítim" i que és "el moment de la política amb majúscules". La vicepresidenta tercera i ministra de Treball,, ha coincidit en la mateixa línia que és una "decisió transcendental i valenta per afrontar amb diàleg" el conflicte polític. "Ara toca mirar-nos als ulls i caminar juntes cal al futur", ha afegit.La vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics,, ha defensat que "tot el que pugui contribuir" a generar "confiança, estabilitat política, econòmica i social" és un "actiu econòmic" i la ministra de Drets Socials i nova líder de Podem,, ha posat en valor el "pas valent per a la normalització política del nostre país".La ministra d'Educació,, ha argumentat l'aposta per "recuperar el diàleg i la convivència", mentre la ministra d'Igualtat,, ha asseverat que els indults són "un pas definitiu per acabar amb la judicialització de la política". "Avançarem conjuntament amb Catalunya, amb fraternitat, diàleg i negociació", ha insistit.

