ERC, Junts, la CUP i els comuns aborden la revisió del model policial

Fiscalització externa dels Mossos

Un dels punts de l'acord de Govern

Elabordarà elde Catalunya., lai elshan acordat crear unaper analitzar el, la transparència, les funcions de lai els mecanismes de control i fiscalització de les actuacions policials. Els quatre partits han registrat una proposta de resolució per a la creació d'una comissió d'estudi, que inclourà la possibilitat d'implementar "mecanismes independents de control i fiscalització" de les actuacions delsSegons l'escrit registrat presentat a la cambra, al qual ha tingut accés, la comissió s'encarregarà de revisar el model d'ordre públic, revisar la transparència en la informació interna i externa deli els cossos policials, i revisar l'enfocament de la comissaria d'informació en relació especialment al "seguiment d'activistes polítics, bases de dades i sistemes de vigilància i seguiments que poden xocar amb els drets fonamentals". La comissiói redactarà un informe final que serà votat al ple del Parlament.Un dels elements importants que proposen els partits impulsors és la creació d'un "mecanisme públic independent de control, avaluació i investigació de les actuacions policials". Això serviria per. Aquesta proposta inclou la revisió i anàlisi dels mecanismes de control i investigació policial, així com "la seva eficàcia i la independència i imparcialitat en la seva definició i el seu funcionament". També l'anàlisi de models d'altres països per tal de crear "òrgans auditors de segona instància" fora d'Interior i dels cossos policials.La comissió també abordarà l'ús del, al centre de la polèmica els últims mesos, especialment arran de les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél. Un dels punts inclou la revisió dels elements operatius, estratègics i. Això ha de contemplar la revisió del model d'ordre públic, els recursos humans destinats a aquest àmbit, les estratègies operatives, la tecnologia disponible, els procediments, els mecanismes d'investigació de fets en l'àmbit de l'ordre públic, i revisar també els mecanismes de "formació i entrenament" dels agents de lai l'La qüestió del model policial i concretament de l'ordre públic és una de les reclamacions que la CUP va posar sobre la taula per investir, i també consta en l'acord de Govern entre ERC i Junts. Aquest últim pacte fa referència a la necessitat de "revisar en comissió parlamentària el model d'ordre públic i model policial a Catalunya potenciant els principis de transparència, prevenció, mediació, democratització". En l'acord dels republicans amb la CUP també es fa referència a la prohibició dels projectils de foam, un dels punts que s'abordarà a la comissió.

