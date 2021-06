Antònia Font publicarà un nou disc el 2022

ha anunciat aquest dilluns a través d'un vídeo a les xarxes que està treballant en noves cançons per publicar un. La banda, que tornarà als escenaris el juny que ve després d'un, també ha concretatper al 18 de juny del 2022 al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas d'Inca i el 15 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona.. Ladels Antònia Font serà l'11 de juny, durant el segon cap de setmana del festival. Vuit anys després de separar-se, la banda formada per Joan Miquel Oliver, Pau Debon, Jaume Manresa, Joan Roca i Pere Debon va confirmar en un vídeo que tornarien a actuar junts.En aquell moment, ja van anunciar que seria "l'inici d'un retorn, un punt de partida", segons van explicar fonts del grup a l'ACN.en actiu i nou discs. El 2018 ja va fer una actuació excepcional per participar en el Concert per la Llibertat d'Expressió a Palma.

