Com prendre els medicaments de manera segura

Els medicaments són imprescindibles en diversos moments de la vida d'una persona i, en diversos casos, ho són dia a dia durant molt de temps. Aquests productes farmacològics mereixen una atenció especial per part de la població:però sobretot,i sempre, només amb petites excepcions es pot evitar, sota prescripció d'un especialista.La percepció general de la població és conèixer els efectes dels medicaments més simples -com un- i prendre'l sense cap mena d'informació sobre com fer-ho de manera segura o amb quines dosis. L'Oficina de Prevenció de Malalties i Promoció de la Salut (ODPHP) adverteix de l'automedicació i alerta que una ingesta equivocada de medicaments pot ser molt perjudicial per a la salut de les persones.En aquesta línia, la doctora en farmàcia i membre de la subcomissió de Revisió de l'Ús dels Medicaments de la Societat Espanyola de Farmàcia clínica, Familiar i Comunitària (SEFAC),, en declaracions a Europa Press, demana responsabilitat a la població a l'hora de prendre medicaments: "Cal conèixer quins medicaments es prenen. El desconeixement sobre ells augmenta la probabilitat de tenir problemes més greus".Alonso destaca que per prendre medicaments de forma segura, ja que no tots es prenen de la mateixa manera. "Hem de saber quin moment del dia és el més adequat per prendre'ls, quina quantitat de cada un dels medicaments hem de consumir, quin és el màxim que podem prendre sense perill, si cal prendre-ho a la mateixa hora sempre, amb aliments o sense ells", afegeix.Els prospectes són imprescindibles per a saber com i quan ingerir els medicaments. Demanar informació als professionals sanitaris -- és encara més important, sobretot si se segueix un tractament. A més, caldrà conservar correctament els medicaments i no deixar-los en qualsevol lloc.

