La Casa Vicens de Barcelona serà hotel per una nit a un euro

. La primera casa dissenyada pera Barcelona estarà disponible aúnicament per a una nit i dos hostes la, tal com ha informat la plataforma en un comunicat. La, tindrà el cost d'i qui la sol·liciti haurà de viure en la mateixa llar.L'habitatge, declarat Patrimoni Mundial per la Unesco, és unade la família Vicens, de. Durant gran part dels seus 136 anys d'història, Casa Vicens ha estat tancada al públic, tot i que avui en dia és unL'estada inclou unaper l'amfitrió de l'habitatge i membre de l'equip que la va transformar en casa museu, Emili, l'a la casa, unde l'Escola d'Hostaleria Hofmann inspirat en Gaudí, unaal saló fumador,i unal jardí privat.

