La xifra d'ingressats a les UCI ja està per sota de 150

CONTAGIS 696.821 (+491) INGRESSATS 473 (+21) UCI 149 (-2) DEFUNCIONS 22.246 (=) Rt 0,99 (+0,03) REBROT EPG 84 (+3) VACUNACIÓ DOSI 1 3.729.590 (+21.256) DOSI 2 2.108.397 (+17.002) Actualització: 21/06/2021

Petit repunt de contagis en les últimes vint-i-quatre hores a Catalunya. La conselleria de Salut ha notificat 491 casos nous de Covid-19, en una nova jornada on no s'ha registrat cap nova mort. El total de casos en tota la pandèmia a 639.032 i les defuncions es queden en 22.246, segons el darrer balanç del departament.En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 473, 21 més, i hi ha dos crítics menys a l'UCI (149). Pel que fa a la velocitat de propagació, l'Rt, puja tres centèsimes, fins a 0,99, mentre que el risc de rebrot també s'incrementa en tres punts, fins a 84. La incidència acumulada a 14 dies baixa lleugerament i es manté per sota de 100. Passa de 85,57 a 85,40. El 3,47% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.Salut ha administrat 3.729.590 primeres dosis, 21.256 més de les reportades fa 24 hores. S'han posat 2.108.397 segones dosis, 17.002 més. En total, 2.321.147 catalans tenen la pauta completa (+17.855). Això es correspon amb el 29,6% de la població catalana i el 34,8% dels majors de 16 anys. En paral·lel, el 47,6% de la població de Catalunya té la primera dosi, percentatge que puja al 56% si es tenen en compte només els catalans de més de 16.

