Els comuns asseguren que els indults són la «seva» proposta

"Aquesta serà la setmana de laper als presos polítics però també per a l'obertura d'unaa Catalunya", ha assegurat aquest dillunsportaveu d'i diputat delsal Congrés. Mena ha comparegut poc abans que el president espanyol,, faci la seva intervenció al Liceu, on hi ha concentrat un grup de manifestants en protesta per la presència del governant espanyol.Aquest dimarts, el consell de ministres aprovarà els indults i els comuns volen posar en valor el seu pes dins elamb els socialistes. El portaveu i diputat al Congrés ha afirmat que la resolució delha de passar per tres etapes: la de la "llibertat", la deli la de les"Els indults no són -ha dit- ni una cessió ni un senyal de debilitat". Els indults han estat, ha subratllat el portaveu, "la proposta dels comuns".Mena ha recordat els elements que han de formar part de la resolució del conflicte: el, la, unai solidària, i unpels catalans. Ha reclamat a Pedro Sánchez que actui com a president d'un govern de coalició i no només com a líder del. Això passa per materilaitzar propostes com la dels indults.Eldels comuns ha destacat que s'ha trigat dos anys perquè el Partit Socialista acceptés la proposta dels comuns. "Arriba el moment d'assumir", ha dit Joan Mena, tot reclamant que Catalunya "surti d'aquesten unes millors condicions de com va entrar-hi".Joan Mena ha insistit en què la visita de Sánchez la valoren "positivament" i s'inscriu dins d'un context de, que és l'per superar el conflicte, que implica que els dirigents avui presos puguin fer política "des del". Mena ha recordat que el que deia Sánchez fa dos anys era molt diferent del que diu avui.Aquest matí,, en una entrevista al programa Cafè d'idees de RTVE, insistia en un missatge similar i explicava que aniria a la conferència de Pedro Sánchez al Liceu. Albiach ha afirmat que "elestà trencat" i que cal un model alternatiu alque propugna elAlbiach també ha assenyalat la necessitat d'obrir "una etapa nova" i que hi ha aspectes que tenen un gran consens a Catalunya i que haurien de ser presentsa la mesa de diàleg, com la desjudicialtzació del procés i ampliar el sostre de l'autogovern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor