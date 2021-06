I a mitjà termini s'albiren ruixats locals als llocs habituals dimarts i dijous, i més extensos de cara a dimecres.



La temperatura tendirà a davallar. I es confirma que durant uns dies se situarà per sota de l'habitual per l'època. pic.twitter.com/MHAgQlYoKh — Meteocat (@meteocat) June 20, 2021

Pluges a la revetlla de Sant Joan?

Ja fa dies que tenim un temps completament estiuenc, ambcom a factor predominant. Però, oficialment, ha arribat aquest matí a les 5,32 hores. Hi ho ha fet sense fer massa soroll, amb molta calma.I és que el temps seguirà com en els darrers dies. Aquest dilluns, s’ha iniciat la jornada amb elen general.Així romandrà fins a migdia, quan creixeran algunesa punts de muntanya i n'arribaran per l'oest. amb la possibilitat d'algun ruixat alL'ambient, en gran part del dia i al conjunt del país, continuaràcom el d'aquest diumenge.en alguns punts de les comarques interiors.A mig termini s'albirendimarts i dijous, i més extensos de cara a dimecres, ambuna revetlla on apunten pluges. La temperatura tendirà a davallar i es confirma que durant uns dies se situarà per sota de l'habitual per l'època.

