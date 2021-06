Ocupen un bloc a Gràcia per mantenir la «guerra» contra Cerberus

Una cinquantena de persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Gràcia han ratificat aquest dilluns a primera hora del matípropietat de fons voltor. Per ara hi han entrat tres unitats familiars, amb un total de sis menors d'edat. L'acció s'emmarca dins la campanya "Guerra a Cerberus" impulsada pel moviment per l'habitatge de Catalunya.La convocatòria d'aquest dilluns tenia com a objectiu assegurar l'ocupació, després que el passat divendres els Mossos d'Esquadra enviessin unitats antiavalots a la finca. La policia assegurava que havia rebut un avís alertant de l'ocupació però els seus portaveus no en van concretar l'origen. Fins a aquest dilluns,per l'ocupació., celebrat el novembre del 2019. Cerberus té més de 160.000 pisos a tot l'Estat i el moviment per l'habitatge reclama al fons que aturi tots els processos de desnonament que té en marxa. La campanya també denuncia que el fons manté pisos buits mentre el degoteig de desnonaments continua.Entre les persones que han entrat a viure al bloc hi ha Ana María Banegas. Aquesta veïna vivia fins al 2013 al bloc de Gràcia conegut com l'Armadillo, que va acabar en mans de Cerberus. La gestió de l'edifici la va assumir, gestora d'immobles creada per Cerberus i eldesprés que el primer comprés bona part del negoci immobiliari del segon. El fons controla el 80% d'aquesta societat i el banc el 20% restant.El 20 de febrer del 2019 la propietat va desallotjar Banegas i 28 persones més, entre les quals cinc menors. Cerberus li va prometre el reallotjament en un altre immoble a Gràcia a canvi d'un lloguer social.La campanya "Guerra a Cerberus" es manté activa mentre a Catalunya, durant el primer trimestre de l'any hi ha hagut, tot i que la moratòria estatal de llançaments continua vigent. Mentrestant, al Parlament ja s'ha registrat una proposició de llei per recuperar el contingut del decret antidesnonaments aprovat pel Govern el desembre del 2019. La mesura obligava els grans propietaris -com Cerberus- a oferir un lloguer social abans de desnonar, però el Tribunal Constitucional va tombar la mesura.

