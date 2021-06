Més flexibilitzacions en els propers dies

Els primers clients

La barra del Jamboree, aquesta nit Foto: ACN

Altres notícies que et poden interessar

Després de 15 mesos tancats,Ho han pogut fer amb un 50% de l'aforament, tancant a les 3:30 de la matinada i amb els clients amb mascareta i mantenint la distància de seguretat a les pistes i barres. Això ha fet que només un 25% dels locals hagin optat per obrir i que la resta, o es reserven pero prefereixen esperar 15 dies a que es flexibilitzin aquestes condicions.Un dels locals que sí ha obert, tot i "no ser rendible", ha estat. "Ens ha pogut la il·lusió i les ganes de treure la gent de l'ERTO", explica Ramón Sos, el seu responsable.Amb la Rambla pràcticament deserta passada la mitjanit, la poca activitat de la zona es concentrava a laon grups d'estrangers prenien alguna cosa a les terrasses obertes i un centenar de persones s'esperaven per entrar a la sala Jamboree.El Jamboree i, tots dos locals del grup Mas i Mas, son dels pocs aque han optat per obrir en el primer dia que el Govern ho ha permès després de 15 mesos. Al Jamboree, en total han pogut entrar 175 persones, 150 de les quals ja havien comprat entrada prèviament i la resta personal i compromisos amb proveïdors o clients habituals. S'ha posat el cartell d'aforament complet.Sos afegia que amb les condicions actuals, la majoria de locals s'esperaran a que el procés de vacunació avanci i que el Govern flexibilitzi les condicions d'obertura d'aquí a 15 dies. Aquí, ha dit entendre que l'aforament es limiti al 50% perquè hi ha molta gent jove que encara no està vacunada, però no que se'ls obligui a tancar a les 3:30h. "No crec que la gent marxi a casa quan surti i això generaràperquè faran soroll al carrer", ha afegit.Pel que fa a la, Sos ha reconegut que és un maldecap per als empresaris i que serà molt complicat fer-ho complir. Per intentar-ho, en el cas del Jamboree han distribuït tres controladors per la sala que aniran recordant aquests aspectes fins que la gent s'"acostumi".La feina dels controladors s'ha demostrat necessària des d'un primer moment perquè molts clients, per inèrcia, el primer que han fet és anar amb la copa a la mà a la pista de ball. Ràpidament se'ls han recordat lesi se'ls ha explicat que s'ha habilitat una zona per consumir a tocar mateix de la pista amb taules i cadires a la zona on habitualment hi ha l'escenari on es fan els concerts programats a la sala.El primer client en trepitjar la pista de ball ha estatun habitual del Jamboree que ha arribat una hora abans que obrissin per ser dels primers en entrar. Muntaner ha dit que feia temps que esperava poder tornar a ballar amb els seus amics i que utilitzar la mascareta a la pista i guardar la distància de seguretat li semblen condicions "acceptables".També estava molt satisfet, cambrer del Jamboree que ha pogut tornar a la feina després de 15 mesos "molts durs". Ha recordat que el sector sempre ha defensat una cultura "segura" i que confia que tothom faci el que calgui per no haver d'anar enrere.El sector preveu que per la revetlla s'animin a obrir alguns locals més, però alerten que amb les actuals condicions molts s'esperaran a. En concret, segons la Fecasarm, entre un 5% i un 10% ja han avançat que no obriran si no s'amplia l'aforament i l'horari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor