Amazon, HBO i Disney obvien el català a les seves plataformes: no arriba ni a l'1%

, amb una nul·la projecció pel futur més pròxim. Un informe delha analitzat els catàlegs d'-obviant la presència de, que ja va gaudir d'un informe de l'òrgan el maig de 2020- per determinar quina era la presència de les obres europees en tots els seus serveis. La llengua catalana no té cabuda en aquestes plataformes , patint un desterrament notori en comparació de les pel·lícules ja existents en català -creades i rodades en llengua catalana- i els centenars d'obres ja doblades a la llengua del país.L’informe del CAC mostra que HBO ofereix una pel·lícula en català, fet que representa el 0,1% del catàleg. A més, el film està rodat íntegrament en llengua catalana. La plataforma, per contra, té desenes d'obres audiovisuals que compten amb el doblatge en català però no formen part del seu servei. Per la seva banda, l'informe determina que Disney+ ofereix 3 obres doblades al català, la qual cosa suposa el 0,2% del catàleg. Aquesta, però, és una dada que ja ha evolucionat aquestes setmanes , ja queja amb el servei en català.Amazon Prime Video, que és la plataforma que té més títols en el seu catàleg (amb un total de 5.585, entre sèries i pel·lícules),audiovisuals en català (original, doblat o subtitulat), que suposen l’1,3% del catàleg. L'única plataforma de tot el mercat que gaudeix d'un gran aparador d'obres en llengua catalana és Filmin amb gairebé 2.000 obres íntegrament en català.El CAC constata a través del seu informe queen els catàlegs audiovisuals oferts als abonats de Catalunya. Amazon si que ho supera, lleugerament, amb un 34,3%. A més a més, Disney és el servei que surt menys ben parat de l'informe. El Consell també ha analitzat amb quina facilitat els usuaris poden trobar obres audiovisuals europees al seu menú. I no és gens fàcil.Disney+ és la plataforma que presenta la quota d’obra europea més baixa, amb un 4,5%. Aquesta mateixa utilitza el fet que la plataforma permet triar entre cinc perfils diferents (que mostren resultats diferents segons l’historial de cerca) per augmentar la prominència de les obres europees. En concret, en el millor dels casos (quan l’algoritme detecta un interès per les produccions espanyoles),en les primeres pantalles d’accés.

