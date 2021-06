Trapero: «En un referèndum il·legal, la judicatura donaria instruccions»

ha explicat en una entrevista a TV3 que. "El posicionament seria el mateix que el 2017: el compliment de la llei, allò a què estem obligats", ha dit. En un referèndum pactat, el paper de la policia catalana seria "el mateix que en un altre procés electoral".El cap dels Mossos ha donat aquesta resposta en la primera entrevista després de ser absolt per l'Audiència Nacional pel paper dels Mossos en l'1-O i després de ser restituït com a major, en què ha reconegut que. "Em considero policia, sempre he complert la llei", ha afegit.Trapero ha qualificat la causa en què va estar immers comi ha fet balanç de les decisions que va prendre el cos policial davant l'1-O. "Hauríem d'haver estat més atents a com s'estava visualitzant el cos", ha rememorat, en referència als dirigents polítics que "no confiaven" en els Mossos. "Considero que vam actuar amb una certa ingenuïtat per no veure què estava passant (...) La resta d'actors no estaven actuant amb la mateixa ingenuïtat", ha deixat anar.El major dels Mossos també s'ha referit al coronel de la Guàrdia Civil, de qui considera "ofensiu" que cregués que la policia catalana seguia una estratègia per eludir el compliment de la llei.D'altra banda, Traperode l'arsenal dels Mossos, però ha defensat que si el Parlament prengués la decisió, el cos s'hi adaptaria, com ja ho va fer, ha dit, amb la prohibició de les bales de goma. "El que no podem fer és no actuar", ha afegit.

