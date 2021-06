Ferran Palau, el Konvent i Hermanas Picohueso, guanyadors dels premis El Temps de les Arts

El portal El Temps de les Arts ha lliurat aquest diumenge al vespre, des de sis espais diferents, en una gala que s'ha emès simultàniament per TV3, Catalunya Ràdio, IB3, À Punt, Televisió d'Andorra i Alguer Catalan TV. Entre els premiats destaquen el cantant català Ferran Palau, el projecte de patrimoni Konvent de València i la companyia teatral catalana Hermanas Picohueso.A la Casa de la Vall d'Andorra s’ha entregat el guardó de la categoria de música clàssica al compositorper a l’òpera L’enigma di Lea. A l'Alguer, el Claustre de Sant Francesc ha estat l’escenari de l’entrega del Premi El Temps de les Arts de Música Popular per ai el seu disc Kevin.han rebut el guardó de la categoria de patrimoni per al projecte Konvent: Art, cultura i territori a l'església neobizantina de la Beneficència de València. L'(ARBAR) ha estat reconeguda per les seves propostes performatives durant el 2020 amb el premi d'arts visuals, entregat al Castell de Bellver (Palma).El Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà, ha acollit l’entrega del guardó d'arts escèniques per a la companyia teatral, mentre que a la Llotja de Barcelona,han recollit el guardó de la categoria d'Arquitectura per al projecte elpetitmiquel, nous espais d’aprenentatge. Cadascun dels cinc guanyadors ha rebut una obra de l’artista Perejaume i una dotació econòmica de 3.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor