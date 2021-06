Puigdemont avisa que els indults no resoldran el conflicte polític

Insten Sánchez a explicar els indults al Parlament

parlamentària i ha interpel·lat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre si respondrà sobre aquesta qüestió en el míting que celebrarà aquest dilluns al Liceu per defensar els indults.Sobre la mesura de gràcia, Puigdemont ha assegurat que es tracta d'un "autoindult" i que l'Estat "excarcerarà uns presos que no haurien d'haver passat ni un dia empresonats, abans que els hi digui la justícia europea".L'expresident ha fet aquestes declaracions en una roda de premsa posterior a una reunió a Waterloo amb els membres del Govern pertanyents a Junts. El vicepresident de la Generalitat,, ha advertit que amb els indults "en cap cas podem parlar de triomfs", rebatent així el líder d'ERC, Oriol Junqueras . "Volem que es facin perquè ajudaran nou persones, però nosaltres volem aconseguir la independència i la fi de la repressió amb l'amnistia", ha defensat.El vicepresident ha acusat Sánchez d'anar al Liceu aquest dilluns a fer "màrqueting" sobre els indults, mentre Puigdemont ha dit que on s'han d'enviar "missatges polítics" és al Parlament i no al Liceu, on ha dit que "es pot sentir òpera o inclús fer teatre". "On es fa política i on s'ha d'enviar un missatge polític, si n'hi ha, és al Parlament", ha insistit Puigdemont, que s'ha mostrat "convençut" que Sánchez acceptaria la invitació en cas de rebre-la.

