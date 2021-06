Polèmica pel tracte dels jugadors de la selecció espanyola als aficionats

. Diversos usuaris a les xarxes socials han protestat perquè a la rebuda de l'equip que representa l'estat espanyol a l'Eurocopa a la sortida de l'hotel on s'allotjaven, només dos dels jugadors van dignar-se a saludar als aficionats.. El partit, d'altra banda, no va ser especialment lluït per als locals, que en la segona jornada de la fase de grups de l'Eurocopa van empatar a 1 gol i corren el risc de no classificar-se per a la següent fase del campionat.En un vídeo penjat per la mateixa selecció a Twitter, es pot veure com, abans del partit disputat ahir dissabte. No tan sols no van apropar-s'hi, sinó que no van fer absolutament cap gest d'agraïment. L'única excepció es va trobar en Sergi Busquets i Jordi Alba."En quin món viuen?", "quina poca educació, quina falta d'humilitat", "hi ha criatures la il·lusió més gran de les quals és un simple gest de complicitat amb ells" p "aquest vídeo és més vergonyós que qualsevol derrota al camp" són alguns dels comentaris que es poden llegir a les xarxes.

