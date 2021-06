Una frontera simbòlica per reclamar la llibertat de moviment dels migrants

. En l'acció, els activistes han reclamat la llibertat de moviment de les persones migrades i han denunciat la vulneració dels drets humans. També han exigit que es tanquin els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) i que es derogui l'actual Llei d'Estrangeria."Demanem vies segures i legals per les persones i que la Unió Europea deixi de fer aquest genocidi, cada any moren milers de persones al mar mediterrani", ha denunciat, membre de l'entitat. Les protestes s'han repetit arreu del país, en municipis com Reus, Cubelles, Girona, Ripollet o Balaguer.En la protesta, els activistesper barrar el pas als vianants. La reixa ha estat custodiada pels actors de la companyia Tornavís Teatre que han participat en l'acció. D'aquesta manera, el col·lectiu ha escenificat el drama de les persones refugiades que topen amb les fronteres dels països. Durant l'acte també s'han llegit fragments del llibre Cap altre amic a les muntanyes i hi ha hagut una actuació musical.Després de la performance, els membres de Stop Mare Mortum han llegit el manifest de la plataforma 12-D. El text, revertint les retallades en recursos humans i econòmics en el servei públic de Salvament Marítim i que estableixi mecanismes i protocols efectius de rescat i desembarcament segur. També s'exigeix que es posi fi immediatament a les devolucions en calent i es derogui l'actual Llei d'Estrangeria.A la vegada, han demanat el tancament dels CIE i que es faci un nou i urgent procés de regularització de totes les persones residents a Espanya. A més, entre altres demanades, el document reclama que es reformi la Llei d'Asil. L'acció ha acabat amb el crit 'Cap persona és il·legal'.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor