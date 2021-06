Marc Márquez guanya el nou el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP

. El Tro de Cervera ha exhibit de nou els seus dots, guanyant per desè any consecutiu aquest gran premi malgrat sortir inicialment en cinquena posició i venir d'una lesió. Al seu palmarès aquest triomf li suposa la número 57 a MotoGP, als seus 28 anys.Márquez ha estat seguit en bona part de la cursa per part d', però només Oliveira ha aconseguit ser veritablement un rival per al segarrenc.El pilot d'Honda ha aprofitat un circuit que coneix bé i que li porta bona sort per tornar a primera línia de competició. La pluja intermitent no ha estat suficient per fer tombar el lideratge de Márquez, ni per part d'Oliveira ni per Fabio Quartararo, que també ho ha intentat.

