Torra demana investigar «amb màxima profunditat» la doble acusació d'un mosso contra Marcel Vivet i Adrià

Acusacions servides "amb safata"

, 131è president de la Generalitat i màxim mandatari del país quan Marcel Vivet va ser acusat de desordres públics i atemptat contra l'autoritat l'any 2018 , finalment. En un apunt al seu blog reclama la doble denúncia per part del mateix agent dels Mossos d'Esquadra contra dos manifestants pels mateixos fets exactes . Fins i tot exigeix que siguien cas que es pugui demostrar que les acusacions contra Marcel i Adrià siguin les mateixes."M'he abstingut de mostrar la meva solidaritat a Marcel Vivet a través d'un tuit, bàsicament, per respecte a ell": així comença el text publicat, en referència a les mostres de solidaritat que tant representants de Junts com d'Esquerra han dut a terme en els darrers dies.Titulat com a, l'antecessor de Pere Aragonès reivindica que amb lacaldrà "fer l". "Mentre depenguem de l'arquitectura legal i institucional de l'estat espanyol, els independentistes i els demòcrates estem condemnats a viure en una contradicció frustrant", afegeix com a conclusió.Si bé creu quei que en cas que els agents siguin ferits durant el seu exercici i es puguin "demostrar" els fets sí que es presti l'assistència legal, Torra considera que durant el seu mandat va demanar "ser molt i molt estrictes en els casos que es produïssin". "No es poden produir casos d'acusacions sense cap base ni de persecucions col·lectives pel simple exercici del dret de manifestació o de protesta", afegeix més endavant.I és que segons apunta en el seu text ". Sincerament, espero que aquest cas —que la sentència ja reconeix que no pot demostrar amb proves que no siguin el testimoni d'un agent— sigui reversible i que en Marcel Vivet no hagi d'entrar mai a una presó".En relació a aquest cas i a la resta dels tres milers que hi ha en marxa des del referèndum de l'1-O, Torra considera que "tan sols un gest dei sostinguda evitarà que es vagin produint desobediències individuals amb alts sacrificis personals". Alhora, aprofita per, que "no resoldrà res i ballem al so de l'stablishment que vol 'normalitzar' la situació, és a dir, que ens quedem muts i obedients a la gàbia constitucional"."El 155 que legalment va desaparèixer ha deixat un rastre de temor que perdura en les estructures de l'autonomia, ja sigui al cos de policia, entre funcionaris, en els interventors, etc. L'autonomia és un entramat ple de paranys i murs que, malgrat ser una plataforma de poder i visibilitat, també és un obstacle per a la independència", conclou el president.

