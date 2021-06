Els indults arribaran dimarts i seran parcials i reversibles

Elsals presos polítics arriben aquesta setmana. I, segons ha publicat El País, s'aprovaran al Consell de Ministres dedesprés de la conferència de Pedro Sánchez al Liceu de Barcelona aquest diluns.La Moncloa ja té els expedients gairebé a punt: trenta pàgines per pres i amb argumentació bàsicament política. Així, posaranja que, segons argumenta l'Executiu, els indults serviran per "".Seran uns indults. Parcials perquèque queda per complir, però la inhabilitació per a càrrecs públics seguirà vigent. I reversibles perquèpenat amb entre tres i cinc anys de presó,que demostren que hi ha possibilitats per començar una, com ara la carta d'Oriol Junqueras on fa autocrítica, són unade tota l'argumentació que està ultimant Moncloa. També el recent discurs d'investidura de Pere Aragonés, que va apostar per un referèndum pactat i no per una nova consulta com la de l'1-O.

