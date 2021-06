Junqueras: «Els indults són un triomf perquè demostren les febleses dels aparells de l’Estat»

ha assenyalat aquest diumenge en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio queperquè "demostren les febleses dels aparells de l’Estat". Junqueras ha indicat que elsper l’1-O poden ser més "" fora de la presó i ha defensat que el Tribunal Suprem "no resistirà" la pressió de la justícia europea.En resposta als que diuen que l'indult no ajudarà a la independència, ha replicat que "s'equivoquen". "Si estem a la presó és perquè estan convençuts que si estem fora ajudarem més a la independència", ha dit Junqueras. Preguntat sobre si s’asseurà a la, ha indicat que és una "peça més" dins d’ERC, tot i que no ho ha descartat taxativament. "Sempre he dit que em limito a posar veu al que els meus companys saben i fan millor que jo. Ajudaré des de tots els àmbits que es cregui oportú", ha apuntat Junqueras.Pel que fa a l'acte de, ha indicat que ell coincideix amb Pere Aragonès que si el govern espanyol "vol fer alguna cosa que la faci, peròsobre aquestes qüestions, perquè l'únic que fa és especular amb el patiment de moltes persones". I ha citat no només els presos, sinó també els afectats pel Tribunal de Comptes, el de instrucció 13 i els d'altres procediments.Sobre les declaracions de la, que dissabte va alertar que a lanomés es parlaria d'allò que estigui en el marc constitucional, Junqueras ha subratllat queen qualsevol país democràtic del món", i ha citat els de Suècia, Dinamarca, Regne Unit i Canadà.

