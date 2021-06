El Barça fitxa Memphis Depay

Elha fet oficial aquest dissabte el fitxatge del davanter holandès. El futbolista de 27 anys arriba després d'acabar el seu contracte amb l'i firmarà per. La incorporació feia mesos que es donava per feta però no ha estat fins avui que s'ha confirmat. Memphis, jugador potent, destaca per la seva bona tècnica i polivalència a les posicions d'atac i el club confia que aporti gols, una de les mancances de l'equip aquesta última temporada després de l'adeu de Luis Suárez.El primer equip on va jugar Depay va ser el de la seva ciutat natal, el VV Moordrecht. Després va signar per l'Sparta de Rotterdam, abans d'incorporar-se al PSV Eindhoven, on va esclatar sota les ordres de l'exblaugrana. Allà ja va despartar l'interès de les grans lligues europees i va fitxar pel Manchester United del. L'any 2017 es va incorporar a l'Olympique, on ha deixat clara la seva qualitat.Memphis és unamb tendència a caure a la banda esquerra. Pot jugar de 9, però no és un futbolista exclusivament d'àrea i li agrada participar en la construcció del joc. Hàbil tècnicament, també té un fort xut i una potència física envejable. Amb 22 gols va ser el màxim golejador de l'Eredivise la temporada 2014/2015 i la passada temporada, a França, en va marcar 20 i va fer 12 assistències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor