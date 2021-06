Intenta tirar a terra la creu medieval del monestir de Sant Cugat, li cau a sobre i acaba a l'hospital

Un home que s'ha enfilat aquesta matinada a laubicada davant l'església del monestir de(Vallès Occidental) ha fet caure a terra el monument provocant-li nombrosesL'home ha hagut de serperquè part de la creu li ha caigut a sobre i se l'investiga per un delicte contra el patrimoni històric per danyar unLa Policia Local està revisant les càmeres de seguretat de la zona per obtenir més informació dels fets.L', que en un fil de Twitter ha condemnat els fets i ha fet una crida al civisme, ha anunciat que procedirà a la denúncia de la destrossa.per raons de seguretat i per protegir la part del monument que no ha caigut. Els fragments de la creu que han caigut ja s'han recollit per portar-los al Centre de Restauració de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor